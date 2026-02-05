Мировая элита готовит для себя роскошные бункеры на случай судного дня, - СМИ

Бункерами их можно назвать условно, это скорее роскошное пространство с садами, ипподромами и прочими подобными вещами.

Миллиардеры начали активно инвестировать в подземные бункеры, вероятно, готовясь к глобальным катастрофам.

Пока обычные люди сталкиваются с последствиями глобального потепления, технологического кризиса и социальной нестабильности, богатые люди планируют побег, а не решение этих проблем, пишет TCD. По словам экспертов, наблюдается резкий рост спроса на элитные подземные укрытия среди предпринимателей и знаменитых личностей.

Гендир строительной компании Panic Room Builders Билл Ригдон признался, что несколько лет назад над его идеями о бункерах насмехались, а теперь его график расписан на месяцы вперед.

По его словам, бункеры строят как в отдаленных местах, так и под жилыми домами. Они рассчитаны на защиту от стихийных бедствий, климатических катастроф и перебоев в инфраструктуре.

Однако речь идет не только об укрытии для выживания. По словам представителей строительных компаний, все чаще речь идет о целых подземных комплексах, которые проектируются как люксовые пространства, включающие автономные энергосистемы и запасы продовольствия; бронированные двери и сады, целые ипподромы, боулинг-дорожки и стрельбища.

Издание отметило, что до наступления катастрофы многие богачи используют эти объекты как резиденции для отдыха и приема гостей.

Журналисты акцентировали, что особенно активно к катастрофе готовятся представители технологической элиты. Многие из них владеют бункерами, частными самолетами или паспортом Новой Зеландии.

Издание описало автономный бункерный комплекс Марка Цукерберга на острове Кауаи на Гавайях. Он занимает почти 600 га и уже стал символом нового подхода к безопасности современных богачей.

Издание отметило, что пользователи соцсетей резко критикуют богачей за такой подход к подготовке к катастрофе. "Они открыто навлекают на себя беду, думая, что этот косплей на выживание их спасет", - написал один из пользователей на Reddit.

Недавно в РФ за взятки задержали разработчиков бункера, спасающего от ядерного удара. Двум ученым грозит до 15 лет лишения свободы.

Разработка мобильных бункеров стартовала по заказу российского МЧС еще в 2015 году. Их серийное производство началось осенью 2024 года.

