Незаконное обогащение, российский след, махинации со средствами партии: нардеп Железняк попал в скандал, – СМИ

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк попал в новый скандал. Журналисты обнаружили у известного антикоррупционера элитное имущество, профессиональные и семейные связи с российской бизнес-средой, выявили его причастность к махинациям со средствами партии "Голос", а также поддержку законодательных инициатив, которые наносят ущерб бизнесу и экономике Украины.

Согласно декларации, депутат проживает в квартире стоимостью 12 млн грн (около 280 тыс. долларов) в элитном районе Киева. Ее площадь превышает 130 кв. м, а жилье оформлено на тестя Железняка – бизнесмена Владимира Коваля.

Также в декларациях семьи фигурируют автомобили премиум-класса Infiniti и Lexus. В материале говорится, что стоимость такого имущества вызывает вопросы относительно соотношения с официальными доходами семьи, ведь для приобретения подобной квартиры депутату пришлось бы откладывать всю заработную плату около 17 лет.

Видео дня

Отдельный пункт – деловые и профессиональные связи Железняка с РФ. По данным СМИ, он работал в российской консалтинговой компании Kesarev Consulting и помощником пророссийского нардепа от Партии регионов Алексея Плотникова. Кроме того, тесть Железняка Владимир Коваль возглавляет компанию "Трейдфилд Украина", которая входит в российскую аграрную группу "Юг Руси", принадлежащую бизнесмену из РФ Сергею Кислову.

Мать депутата Ирина Железняк (Ходарина) является совладелицей ООО "Управляющая компания офисного центра "Конгресс-холл"" во временно оккупированном Донецке. "Там сейчас размещаются администрация так называемой "ДНР" и подразделения ФСБ РФ. В запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" она указывает местом проживания Москву", – говорится в материале.

По данным СМИ, Железняк также причастен к непрозрачному использованию бюджетных средств, выделенных на финансирование партии. "Голос" перечислял миллионы гривен подконтрольным общественным организациям под видом консультационных услуг без детализации их содержания. Из-за недостоверных данных в отчетности почти на 5 млн грн НАПК прекратило государственное финансирование партии.

Журналисты также связывают Железняка с внутренним конфликтом в "Голосе". Вместе с Кирой Рудик он вытеснял из партии депутатов, которые не соглашались с политической линией руководства, в результате чего фракция потеряла половину состава.

Много вопросов у бизнес-сообщества к народному избраннику из-за его работы первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Предприниматели и экономисты критикуют законодательные инициативы комитета и называют их репрессивными.

"Анализ доходов и расходов депутата и другая информация, обнародованная в СМИ, должна была бы заинтересовать НАБУ. По крайней мере, могла бы стать предметом пристального внимания в контексте нескольких статей Уголовного кодекса – 368–5 (незаконное обогащение), 191 (злоупотребление служебным положением) и 364 (получение неправомерной выгоды должностными лицами)", – говорится в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: