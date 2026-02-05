Названы 13 лучших перфораторов по отзывам пользователей

Сегодня существует множество вариантов ударных дрелей на выбор. Издание Slash Gear проанализировало отзывы пользователей, чтобы найти перфораторы, которые потребители считают лучшими.

Крупные бренды, такие как Milwaukee и Bosch, выпускают перфораторы уже десятилетиями. Эти инструменты значительно упрощают работу с бетоном, камнем и кирпичом. Принцип ударного сверления известен человечеству тысячи лет – его применяли ещё древние инженеры в Китае, однако современные перфораторы стали гораздо мощнее и удобнее.

Перфоратор предназначен для работы с твёрдыми материалами и сочетает вращение сверла с поступательными ударами. За счёт этого бетон, камень и плотная кладка сверлятся быстрее и с меньшими усилиями. Как пишет Slash Gear, сегодня рынок предлагает десятки моделей – от компактных аккумуляторных до мощных сетевых решений для профессионалов.

Для составления рейтинга были проанализированы отзывы пользователей, в первую очередь на Amazon. В список вошли модели, которые покупатели чаще всего называют надёжными, мощными и удобными.

Среди аккумуляторных перфораторов пользователи особенно высоко оценивают Ryobi ONE+ SDS Plus, DeWalt Atomic 20V MAX, Milwaukee M12 и M18 Fuel, а также Makita DHR202Z. Их хвалят за хорошую мощность, удобство работы, долговечность и совместимость с фирменными аккумуляторными платформами. Такие модели подходят как для домашнего использования, так и для регулярных строительных задач.

В сегменте более мощных и профессиональных решений выделяются DeWalt SDS-Plus XR, Bosch Bulldog Xtreme (сетевой) и DeWalt SDS Rotary Hammer Drill. Покупатели отмечают высокую производительность, антивибрационные системы и способность без труда сверлить десятки отверстий в бетоне и кирпиче. Многие из этих моделей используют электрики, сантехники и строители.

Среди доступных по цене вариантов популярностью пользуется Black+Decker BEH710K-QS и Truper 700W – их выбирают для бытовых и периодических работ. Пользователи считают их оптимальными по соотношению цены и возможностей.

Отдельно отмечаются комбинированные наборы, такие как Milwaukee 2997-22 (перфоратор + ударный шуруповёрт), которые ценят за универсальность, мощность и надёжность даже при жёсткой эксплуатации.

