Сильные морозы пока отступили, но уже скоро ожидается новое похолодание, - синоптик

В Киеве завтра ожидается снег и сильный ветер.

Сильные морозы пока отступили, но с 9 по 11 февраля ожидается новое похолодание.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, которая отметила, что сейчас "влажная и более теплая Атлантика осыпает Украину снегом, ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности усиливается, температура воздуха местами уже показывает небольшие "плюсы".

В то же время завтра, 6 февраля, при условии "противостояния восточной антициклоничности и западной циклонической депрессии" пока побеждает западный процесс.

"Ожидается снег, мокрый снег, на западе и юге с дождем. На востоке - без существенных осадков. Ветер остается юго-восточным, сильным, порывистым", - отметила эксперт.

Ночью на севере и в центре ожидается 3-8 градусов мороза, на востоке 8-12 мороза, а на западе и юге - около нуля.

"Завтра днем -2...-7 градусов, на западе и юге -1...+3 градуса, в Закарпатье и Крыму +2...+8 градусов", - написала Диденко.

В Киеве же 6 февраля - временами снег, ветер юго-восточный, сильный и порывистый. Ночью и днем 3-6 градусов мороза.

"В дальнейшем в Украине сравнительно теплее, хотя и с осадками. С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон, пусть он сойдет с ума! Дальше должно быть легче", - отметила синоптик.

Как сообщалось, Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины отметила, что в этом году февраль в Украине начался с сильных морозов, но говорить о том, что эта зима аномально снежная и морозная, не стоит.

По ее данным, большинство расчетов указывают на то, что в течение первой половины февраля западные, северные, центральные и восточные области Украины все еще будут находиться под влиянием Антарктики. Поэтому температура воздуха в этих регионах, вероятно, будет ниже нормы.

До конца месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха, вероятно, будет выше нормы, а на остальной территории - в ее пределах.

