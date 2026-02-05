РФ и непогода погрузили в темноту тысячи украинцев: где ввели аварийные отключения

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются.

Россия в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки частично остались без света четыре области.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге заявил, что в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

"Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются", - отметил первый заместитель министра.

Он добавил, что из-за сложных погодных условий без света остаются также более 34 населенных пункта в Киевской, Одесской и Тернопольской областях.

"Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме", - заверил Некрасов.

В Минэнерго также напомнили, что 5 февраля по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. При этом в отдельных регионах в связи со сложной ситуацией в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения.

В частности, аварийные отключения применены в Харьковской области. Как отметили в Харьковоблэнерго, несмотря на применение аварийных отключений, в Харькове и области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Также аварийные отключения продолжаются и на части территории Одесской области. По информации ДТЭК Одесские электросети, графики отключений применяются только "в части Одесской области там, где есть техническая возможность".

Во вторник, 3 февраля, враг осуществил очередную масштабную атаку по энергоструктуре в восьми областях Украины. В результате атаки в Киеве 1100 жилых домов отрезаны от теплоснабжения. Кроме этого, Дарницкая ТЭЦ-4 на левом берегу столицы временно остановила свою работу из-за повреждений.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что в феврале столица будет иметь 4-6 часов электроснабжения в сутки. Причина таких жестких ограничений – разрушительные удары врага по ключевым узлам энергосистемы, подстанциям "Винницкая 550 кВ" и "Киевская 750 кВ".

Также армия РФ 3 февраля массированно атаковала Харьков и область, в результате чего повреждены критически важные объекты Харьковской ТЭЦ-5, а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

