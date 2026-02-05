Прогнозирование войны: Пентагон развернул Ши-систему для просчета потребностей армии

Система NGC2 использует данные в реальном времени и моделирование действий противника, чтобы избежать дефицита ресурсов и ускорить военную логистику.

Армия США развертывает новое программное обеспечение, которое позволяет в режиме реального времени прогнозировать потребности войск в боеприпасах, топливе, техническом обслуживании и других критически важных ресурсах в зависимости от действий потенциального противника, пишет Business Insider.

Речь идет о системе командования и управления нового поколения NGC2, которая использует данные из учений, сенсоров, вооружения и логистических цепочек для моделирования возможных сценариев боевых действий. Это позволяет планировщикам заранее оценивать, как будет меняться спрос на ресурсы в случае различных типов атак или эскалации.

Сейчас система проходит испытания во время учений на базе Форт-Карсон в штате Колорадо с участием армии США и отраслевых партнеров, в частности компании Anduril. Ее цель – разрушить традиционные барьеры в военной логистике, когда подразделения получали поставки только после возникновения дефицита.

По словам директора программы NGC2 в Anduril Джеймса Крейвена, новое программное обеспечение позволяет формировать оперативные планы без длительных запросов к службам обеспечения. Вместо этого командиры могут быстро строить планы действий на основе логистических данных и проверять их на соответствие смоделированным действиям противника.

Система также отслеживает состояние техники, транспортных средств и вооружения, прогнозируя потребности в обслуживании и возможные сбои еще до того, как они станут критическими. Это должно уменьшить риск простоев и повысить боеготовность подразделений.

В армии США заявляют, что NGC2 должна заменить реактивную модель снабжения проактивной, основанной на данных, аналитике искусственного интеллекта и машинном обучении. Долгосрочная цель – сделать систему доступной для всей службы и ключевых партнеров, чтобы поставщики могли заблаговременно готовиться к будущему спросу.

Разработка NGC2 происходит по гибкой, итеративной модели с учетом отзывов военных, которые внедряются в течение дней или даже часов. В армии отмечают, что это существенно отличается от предыдущих подходов, когда обновления занимали месяцы или годы.

