Россия лишила тепла два района Киева: депутат оценил сроки возвращения отопления в дома

По словам Алексея Кучеренко, разрушения Дарницкой ТЭЦ серьезные.

Дарницкий и Днепровский районы Киева на время ремонта Дарницкой ТЭЦ останутся без тепла, но часть домов потенциально могут переключить на отопление из других источников. Об этом в эфире Новини live заявил первый заместитель председателя энергетического комитета парламента Алексей Кучеренко.

"Дарница брала на себя по теплу 12% города по жилому фонду. Понятно, что тепло не могут заменить никак. Возможно, там есть перемычки, чтобы они перебросили подачу с завода "Энергия", ТЭЦ-5, и часть взяли на себя", - отметил Алексей Курченко.

Он дал понять, что на быстрое восстановление теплоснабжения с Дарницкой ТЭЦ не стоит рассчитывать.

Видео дня

"Разрушение очень серьезное. Ракеты сознательно были направлены не по электрической части этой ТЭЦ, а по тепловой для того, чтобы сделать невозможным поставку теплоносителя, поэтому тепла там не будет", - отметил депутат.

Кучеренко считает, что дома, которые не смогут отапливаться на время ремонта Дарницкой ТЭЦ, должны быть со светом вне графиков отключений.

"Чтобы люди могли обеспечивать какую-то минимальную температуру у себя в домах за счет электричества. Также это позволит обогревать крыши и подвалы, там, где находятся коммуникации, чтобы там не произошло размораживание теплоносителя и воды", - подытожил парламентарий.

Атака РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 февраля Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района столицы остались без отопления.

Кроме этого, враг нанес удар по энергетике Харькова. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удары шли целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в результате вражеской атаки значительно ухудшилась ситуация с электро- и теплоснабжением в Киеве и Харькове.

Вас также могут заинтересовать новости: