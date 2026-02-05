Цены на некоторые подержанные автомобили в Украине взлетели на $6000: в чем причина

На вторичный рынок массово выходят свежие Toyota RAV4 и Camry, которые "перебили" цену на старые модели автомобилей.

В Украине растут средние цены на подержанные автомобили. Такие данные приводят в Институте исследований авторынка.

В январе медианная цена подержанного авто в Украине выросла на $200 по сравнению с январем прошлого года и составляет $6200.

Самый удивительный рост продемонстрировали гибридные автомобили. За год средняя цена в этом сегменте выросла с $15 900 до $21 500. Скачок в $6000 объясняют не столько ажиотажем вокруг гибридов, сколько изменением модельного ряда.

Дело в том, что на вторичный рынок начали массово выходить свежие Toyota RAV4 и Camry, которые в определенной степени "перебили" цену старых авто, таких как Toyota Prius или Ford Fusion.

Эксперты также фиксируют удорожание электрических авто, но здесь динамика не столь впечатляющая. Напомним, ранее специалисты пришли к выводу, что отмена налоговых льгот на электрокары (с 1 января 2026 года) может привести к удорожанию "электрики" на 20%.

Опасения по этому поводу вызвали настоящий ажиотаж на рынке электрических автомобилей. В декабре украинский автопарк пополнили более 32,8 тыс. машин на аккумуляторных источниках питания (новые и с пробегом), что в 8,6 раза больше, чем годом ранее.

Цены на бензиновые и дизельные модели на вторичном рынке остаются стабильными.

Дизельные автомобили стоят в среднем около $7400. ГБО (газ) окончательно превращается в сегмент для тех, кто "доезжает" старый парк. Средняя цена здесь составляет около $3000.

В целом, если в марте прошлого года суммарная стоимость всех машин в продаже достигала $2,5 млрд, то по состоянию на январь 2026-го этот показатель опустился до $1,7 млрд.

Причиной этого является то, что продавцы не спешат публиковать новые объявления и пытаются реализовать имеющиеся автомобили.

Специалисты отмечают, что сегмент "супер-лоукост" (1000-2000 долларов) на вторичном рынке сокращается, тогда как премиум-сегмент (50 000+ долларов) наоборот, демонстрирует рост доли - с 1,4% до 1,7%. При этом 80% рынка составляет стабильная зона в ценовом диапазоне от 1000 до 10 000 долларов.

Как сообщалось, в прошлом году украинцы купили 96,9 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Электромобили составляли наибольшую долю этого сегмента, обеспечив 60% всех продаж. Наибольшим спросом среди отдельных моделей пользовалась Tesla Model Y.

Напомним также, что ранее автомобильный эксперт Константин Литвинов рассказал УНИАН, какие подержанные автомобили являются самыми надежными. По его мнению, наиболее надежными являются подержанные автомобили японских компаний Toyota и Honda, корейские Kia, а также модели немецкого концерна Volkswagen.

