Выход ВСУ из Донбасса: НАТО не может смягчить жесткое требование Трампа, - аналитик

Идея, что Украине придется уступить часть территорий, чтобы прекратить войну, которую начала Россия, появилась еще во время попыток президента США Дональда Трампа начать мирное соглашение. НАТО не может смягчить давление на Киев в этом вопросе, заявил военный аналитик Майкл Кларк для Sky News.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев во вторник подчеркнул, что прекращение конфликта потребует сложных решений, однако никоим образом не намекал на необходимость вывода украинских войск из Донбасса.

На вопрос, может ли это означать давление на Украину отказаться от части Донбасса, военный аналитик Майкл Кларк ответил: "Я так не думаю. В заявлении Рютте не было ничего, что указывало бы на какое-то смягчение его линии".

Кларк добавил, что любые частные комментарии Рютте относительно уступок, если они и существовали, вряд ли будут восприняты украинской стороной как обязательные.

По словам аналитика, возможная единственная причина таких заявлений – демонстрировать активную поддержку американского подхода к мирным переговорам.

Территориальные уступки – что предлагают Украине

Напомним, глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Украина может пойти на уступки во время мирных переговоров, в частности в вопросе территорий. В то же время он отметил, что это возможно только в случае предоставления Киеву надежных гарантий безопасности.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что отказ от территорий для Украины неприемлем. Также он отметил, что справедливым является тот вариант мира, который не предусматривает предварительных условий. Он выразил надежду, что когда закончится война, должен быть установлен справедливый мир для Украины.

