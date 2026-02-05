Биткойн стремительно дешевеет, приближаясь к психологической отметке: сколько уже стоит

Общий пессимизм в отношении криптовалют растет.

Стоимость биткоина стремительно снижается. В четверг, 5 февраля, криптовалюта оказалась на грани пробития психологической отметки в 70 000 долларов.

Так, сейчас цена биткоина составляет 70 052,38 долларов, что является самым низким уровнем с ноября 2024 года. Падение крупнейшей в мире криптовалюты не демонстрирует никаких признаков остановки, передает Reuters. Ethereum также упал – до 2111,34 долларов.

Биткойн уже потерял более 7% за неделю, а его потери с начала года достигли почти 20%, тогда как Эфириум потерял еще больше – почти 30%.

Аналитики считают, что последнее резкое падение криптовалют вызвано назначением Кевина Ворша следующим главой Федеральной резервной системы, поскольку ожидается, что он может сократить баланс ФРС.

Криптовалюты широко считаются бенефициарами большого баланса, поскольку они, как правило, растут, когда ФРС наполняет денежные рынки ликвидностью, что является поддержкой для спекулятивных активов.

Крипта в течение нескольких месяцев переживает сложные времена после рекордного падения в октябре прошлого года. Оно привело к охлаждению интереса инвесторов к цифровым активам и нестабильности настроений в отрасли.

"Мы считаем, что общее падение в основном обусловлено массовым выводом средств из институциональных ETF (биржевой инвестиционный фонд из различных активов – акций, облигаций, золота, – УНИАН). С октября 2025 года эти фонды ежемесячно теряли миллиарды долларов", – сообщают аналитики Deutsche Bank.

Они добавляют, что американские биткойн-ETF понесли отток средств на сумму более 3 млрд долларов в январе, после предыдущих потерь около 2 млрд и 7 млрд долларов в декабре и ноябре соответственно.

"По нашему мнению, эта стабильная продажа свидетельствует о том, что традиционные инвесторы теряют интерес, а общий пессимизм в отношении криптовалют растет", – резюмируют аналитики.

Стоимость биткоина – последние новости

Еще накануне утром, 4 февраля, биткойн держался в районе отметки 76 600 долларов. Его стремительное падение ставит под сомнение роль биткойна, как так называемого цифрового золота. В целом менее чем за неделю крипторынок потерял 467,6 миллиарда долларов.

Инвесторы проявляют тенденцию вкладывать средства, вместо криптовалют, в более традиционные активы – в частности, драгоценные металлы, стоимость которых стабильно растет.

