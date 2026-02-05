Кабмин разрешил 100% бронирование еще одной категории предприятий

Юлия Свириденко отметила, что это позволит производителям критически важного оборудования бесперебойно работать.

Кабинет министров разрешил производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% сотрудников, сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

"Предприятия, которые производят и восстанавливают трансформаторы для энергетики, смогут забронировать всех военнообязанных работников", - отметила глава правительства.

Также правительство уменьшило количество критериев для признания соответствующих производителей критически важными - два вместо трех. Признание предприятия критически важным - условие для получения бронирования.

Видео дня

"Это позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать бесперебойно", - подытожила глава правительства.

Ситуация в энергетике и новые правила мобилизации

В ночь на 5 февраля Россия в очередной раз нанесла удар по энергетике Украины, частично оставив без света четыре области.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что работники энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованные в ликвидации последствий российских ударов, получат 100% бронирование от мобилизации.

Между тем, с 1 февраля вступили в силу обновленные правила бронирования работников от мобилизации. По словам адвоката Елены Хоменко, изменения касаются исключительно зарплаты забронированного: если до этого на бронь подавать можно было исключительно тех работников, которые получают 20 тысяч гривен, то со следующего месяца этот порог поднят до 21 тысячи 617 гривен.

Кроме того, введены некоторые изменения, призванные уменьшить бюрократию и ускорить процессы бронирования.

Вас также могут заинтересовать новости: