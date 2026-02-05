ЕС против Трампа: Европа 'нашла' еще одного крупного торгового компаньона

Ранее ЕС подписал торговые соглашения с группой стран Южной Америки и Индией.

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл отправится в Брюссель для переговоров с должностными лицами Европейского Союза, чтобы заключить соглашение о свободной торговле.

Издание Bloomberg пишет, что визит ожидается в течение недели. Если соглашение будет подписано, то оно станет третьим масштабным экономическим договором для ЕС и позволит Блоку лучше сдерживать давление со стороны администрации США.

Сообщается, что министр иностранных дел Германии Йоган Вадефуль находится в Канберре для продвижения инициативы. Он уже призвал Австралию сотрудничать с Европой для поддержки "международной системы, основанной на правилах".

"Нам нужна политика уменьшения рисков, которая дает нам − Германии и Европейскому Союзу − смелость противостоять давлению со стороны крупных держав, чтобы сохранить не только экономическую, но и политическую независимость", − отметил немецкий государственный деятель.

Вадефуль добавил, что хотел бы быстро заключить соглашение о свободной торговле с Австралией, а также усилить сотрудничество в цепочках поставок и торговли критическими минералами.

Активное продвижение инициативы подтверждают и австралийцы. По словам министра иностранных дел страны Пенни Вонг, она надеется увидеть прогресс в "ближайшем будущем".

Напомним, предыдущие переговоры между Европейским Союзом и Австралией по соглашению о свободной торговле потерпели крах из-за спора о доступе на рынок австралийского мяса. Во время одной из финальных встреч в Японии министр торговли Австралии Дон Фаррелл неожиданно покинул переговоры, что, как сообщалось, "шокировало" европейских участников. Вопрос торговли говядиной и другими сельскохозяйственными продуктами остается самой большой проблемой на пути к соглашению о свободной торговле.

Угроза новых пошлин со стороны США и использование Китаем торговых ограничений на некоторые товары заставляют все больше стран и блоков объединяться и переориентировать свои экспортные потоки.

Напомним, ранее Евросоюз заключил историческое торговое соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки после более 20 лет переговоров.

Кроме того, европейцы заключили знаковое торговое соглашение с Индией. Как сообщалось, Индия должна снизить пошлины на европейские автомобили со 110% до 10%, а также частично отменить ограничения, в частности, на химикаты и фармацевтические препараты из ЕС.

