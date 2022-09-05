Презентация линейки iPhone 14 состоится в эту среду, 7 сентября.

Компания Apple уберет SIM-слот из некоторых моделей грядущей линейки смартфонов iPhone 14. Раньше были слухи, что купертиновцы сделают это, начиная с iPhone 15.

Об этом говорит журналист Марк Гурман в своей заметке в Bloomberg.

Вместо слота будет внедрена технология eSIM, которая все чаще встречается в новых смартфонах. Гурман пишет, что "Apple еще больше станет развивать eSIM" и что компания "рассматривала возможность отказа от физического слота для SIM-карт в этом или в следующем году для некоторых моделей iPhone".

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Отмечается, что избавление от слота для SIM-карты может еще больше улучшить водонепроницаемость и долговечность аппарата, а также освободить немного пространства внутри устройства.

К слову, ранее была информация, что новым айфонам достанется порт USB-C вместо фирменного разъема Lightning. По мнению журналиста, это было бы логично реализовать совместно с отказом от физического слота под сим-карты.

Напомним, этой осенью у компании Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже в эту среду, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября-начале ноябре. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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