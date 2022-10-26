Напомним, с 2024 года вся портативная техника должна снабжаться разъемом USB-C.

Apple официально подтвердила, что будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

По словам вице-президента по маркетингу Грега Джосвиака, руководство Apple от этого не в восторге, но иного выхода нет – нужно соблюдать принятый Евросоюзом законопроект об унификации зарядных портов в электронных устройствах, пишет Bloomberg.

Джосвиак рассказал, что Apple и ЕС расходились во мнениях относительно зарядных устройств в течение десятилетия. Все это время европейские власти планировали ввести единый стандарт зарядки Micro USD. Если бы это произошло, скорее всего, и Lightning, и USB-C никогда бы не появились на свет, считает топ-менеджер Apple.

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Напомним, с 2024 года вся портативная техника должна снабжаться разъемом USB-C.

ЕС окончательно утвердил полный переход на USB-C

На днях совет ЕС окончательно одобрил законопроект, который сделает стандарт USB-C обязательным для большей части пользовательской электроники.

С 2024 года им должны быть оснащены все смартфоны, планшеты, камеры, наушники, электронные книги, консоли и колонки. При этом ноутбукам дали больше времени на переход – 40 месяцев после вступление в силу новых правил. То же самое касается стандартов быстрой зарядки.

При этом сообщается, что переход на USB-C в случае с iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу индукционной зарядки.

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