Смена материалов корпуса станет одним из самых значительных изменений в дизайне следующих айфонов.

Информационное поле активно полнится слухами о следующих номерных айфонах, которые выйдут в 2023 года.

Ожидается, что вместо iPhone 15 Pro Max в линейку войдет Ultra-версия и в ней наконец заменят устаревший Lightning на USB-C. Вдобавок она будет оснащаться корпусом из титанового сплава, пишет инсайдер LeaksApplePro.

Сейчас в "прошках" используется нержавеющая сталь, однако титан превосходит ее по ряду показателей. Преимущество титана заключается в том, что этот материал обеспечит iPhone превосходную прочность и улучшенную устойчивость к царапинам и вмятинам. Вдобавок он легче. Apple, кстати, уже использует титан в корпусе часов Apple Watch Ultra.

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Другие вероятные характеристики iPhone 15 Ultra включают в себя улучшенную селфи-камеру и более длительное время автономной работы. С последним, к слову, у Apple проблем нет – айфоны заметно опережают в этом плане даже самые топовые Android-флагманы.

Пока что более определенным кажется то, что в следующем году все модели iPhone 15 получат порты USB-C вместо разъемов Lightning. Apple вынуждена пойти на изменения, потому что Евросоюз с 2024 года одобрил единый стандарт зарядки для всех гаджетов, и "яблочная" компания не может игнорировать новые правила.

iPhone 15: что еще известно

Китайские СМИ накануне писали, что в новых айфонах появится перископическая камера. При этом по сравнению с традиционными телеобъективами, в айфоновских объективах будут стеклянные линзы и призмы – за счет этого вырастет их стоимость.

Также ожидается, что новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15. При этом базовые iPhone 15 скорее всего опять останутся с 60-герцовыми дисплеями.

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