Евросоюз заставил все компании, включая Apple, использовать одинаковые разъемы, чтобы пользователям было проще.

С релизом iPhone 15 в 2023 году яблочная компания откажется от устаревшего Lightning в пользу USB-C, а в 2024-ом переведет на него наушники AirPods и аксессуары для Mac.

Однако, по данным аналитика и редактор Bloomberg Марка Гурмана, переход на USB-C в случае с Айфонами будет временным решением для соблюдения закона ЕС о едином стандарте зарядки для всех гаджетов, который начнет действовать в конце 2024 года.

Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу индукционной зарядки.

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Для примера, в американских версиях iPhone 14 уже избавилась от слота для SIM-карты.

USB-C станет обязательным в Европе: подробности

В странах Евросоюза с 2024 года все портативные электронные устройства (смартфоны, наушники, планшеты и т.д.) обязаны оснащаться одинаковым разъемом для зарядки, чтобы пользователям было проще.

Что касается ноутбуков, то им дали больше времени – 40 месяцев после вступление в силу новых правил. То же самое касается стандартов быстрой зарядки, чтобы пользователи могли заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого адаптера питания.

Предполагается, что новые обязательства помогут потребителям сэкономить на покупках зарядок до 250 миллионов евро в год.

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