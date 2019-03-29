38 очков Хардена помогли Хьюстону обыграть Денвер в самом ярком матче дня НБА
В ночь на пятницу состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА, в самом ярком из которых Хьюстон Рокетс обыграли Денвер Наггетс.
Матч завершился со счетом 112:85, сообщает официальный сайт лиги.
На счету Джеймса Хардена в этой игре 38 очков.
НБА. Регулярный чемпионат.
28 марта.
Детройт — Орландо 115:98 (30:27, 30:19, 34:25, 21:27)
Д: Эллингтон (25), Гриффин (20 + 10 подборов), Драммонд (18 + 18 подборов), Смит (15), Галлоуэй (12)
О: Гордон (20), Огастин (18), Фурнье (13), Вучевич (12 + 12 подборов), Росс (10), Айзек (10)
Филадельфия — Бруклин 123:110 (38:23, 30:35, 30:24, 25:28)
Ф: Эмбиид (39 + 13 подборов), Редик (18), Симмонс (16), Марьянович (16), Скотт (11), Харрис (6 + 10 подборов)
Майами — Даллас 105:99 (26:29, 23:30, 26:23, 30:17)
М: Адебайо (11 + 16 подборов)
Д: Дончич (19), Джексон (14), Новицки (13), Брансон (13), Пауэлл (11), Клебер (5 + 10 подборов)
Нью-Йорк Никс — Торонто 92:117 (18:30, 18:25, 28:32, 28:30)
Н: Робинсон (19 + 21 подбор)
Т: Сиакам (31), Грин (15), ВанВлеет (12), Лин (12), Пауэлл (11), Ибака (10 + 10 подборов)
Хьюстон — Денвер 112:85 (22:25, 40:19, 25:21, 25:20)
Х: Харден (38), Гордон (18), Капела (17+ 15 подборов), Риверс (15)
Милуоки — Лос-Анджелес 128:118 (28:25, 39:21, 33:31, 28:41)
М: Миддлтон (39), Адетокумбо (34), Блэдсо (15), Браун (15), Лопес (12)
Нью-Йорк Пеликанс — Сакраменто 121:118 (30:26, 34:36, 29:26, 28:30)
Н: Рэндл (34 + 10 подборов)
Сан-Антонио — Кливленд 116:110 (27:28, 17:25, 40:28, 32:29)