Василий Рыбников

Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму

Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид , будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.

Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.

Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи

Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?

Этого.

Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.

Эта методика русских людей никогда еще не подводила.

Василий РЫБНИКОВ

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