В МИД назвали лозунг "Слава Украине!" "националистической кричалкой".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с Крымом на форме украинских футболистов.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

"Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция - якобы это должно придать игрокам сил", - написала она.

"Приём не новый. Называется тромплёй - способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив - представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина - "обманка", - написала Захарова.

Также она назвала лозунг "Слава Украине!" "националистической кричалкой".

Форма Украины на Евро-2020

6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня.

Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом.

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Автор: Людмила Жерновская