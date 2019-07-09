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Вратарь сборной Украины отправился в предсезонное турне с Реалом (видео)

20:04, 09 июля 2019
Футбол
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Реал примет участие в Международном кубке чемпионов / фото: realmadrid.com

Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Лунин стал одним из четырех голкиперов, которые будут готовиться с командой к сезону, наряду с Тибо Куртуа, Кейлором Навасом и Диего Альтубе.

На видео, на котором футболисты "Реала" садятся в самолет, можно увидеть и Лунина.

Напомним, прошлым летом Лунин также участвовал в турне с "Реалом", но затем отправился в аренду в "Леганес". 

Отметим, что в рамках турне "Реал" примет участие в товарищеском турнире Международном кубке чемпионов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лунин может перейти в "Бетис".

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Теги: #Реал#Андрей Лунин