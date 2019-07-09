Вратарь сборной Украины отправился в предсезонное турне с Реалом (видео)
20:04, 09 июля 2019Футбол
89 0
Андрей Лунин будет готовиться к сезону в составе мадридского гранда.
Реал примет участие в Международном кубке чемпионов / фото: realmadrid.com
Украинский голкипер Андрей Лунин отправился в предсезонное турнире по Северной Америке в составе мадридского "Реала".
Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".
Лунин стал одним из четырех голкиперов, которые будут готовиться с командой к сезону, наряду с Тибо Куртуа, Кейлором Навасом и Диего Альтубе.
На видео, на котором футболисты "Реала" садятся в самолет, можно увидеть и Лунина.
🇨🇦 ¡Próxima parada: Canadá!#RMTour#RealMadridIsComingpic.twitter.com/Jc4kw8p9ET— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 9 июля 2019 г.
Напомним, прошлым летом Лунин также участвовал в турне с "Реалом", но затем отправился в аренду в "Леганес".
Отметим, что в рамках турне "Реал" примет участие в товарищеском турнире Международном кубке чемпионов.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лунин может перейти в "Бетис".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter