Вратарь сборной Украины отправился в предсезонное турне с Реалом (видео)

Андрей Лунин будет готовиться к сезону в составе мадридского гранда.

Украинский голкипер Андрей Лунин отправился в предсезонное турнире по Северной Америке в составе мадридского "Реала".

Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Лунин стал одним из четырех голкиперов, которые будут готовиться с командой к сезону, наряду с Тибо Куртуа, Кейлором Навасом и Диего Альтубе.

На видео, на котором футболисты "Реала" садятся в самолет, можно увидеть и Лунина.

Напомним, прошлым летом Лунин также участвовал в турне с "Реалом", но затем отправился в аренду в "Леганес".

Отметим, что в рамках турне "Реал" примет участие в товарищеском турнире Международном кубке чемпионов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лунин может перейти в "Бетис".