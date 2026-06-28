Временная поверенная в делах США Джули Дэвис завершает миссию в Украине

Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил американскую дипломатку за работу, а в посольстве США уже сменился исполняющий обязанности.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершает свою дипломатическую миссию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины после встречи главы МИД Андрея Сибиги с американской дипломаткой.

В ведомстве отметили, что Сибига поблагодарил Дэвис за ее личный вклад в развитие украинско-американского политического диалога и эффективное сотрудничество в важный для Украины период.

Информация о завершении работы Джули Дэвис появилась еще в конце апреля. Тогда Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что дипломатка якобы покидает пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу поддержки Украины.

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Впрочем, в Государственном департаменте США эти сообщения опровергли.

Пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт заявил, что Дэвис завершает службу в связи с выходом на пенсию после 30 лет дипломатической карьеры, а не из-за политических разногласий.

"Она уходит на пенсию после 30 лет выдающейся карьеры на дипломатической службе. Она будет с гордостью продолжать продвигать политику президента Трампа, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет на пенсию из Госдепартамента", – сказал Пиготт.

Кто будет исполнять обязанности

Джули Дэвис была назначена временным поверенным в делах США в Украине в мае прошлого года решением президента США Дональда Трампа.

В настоящее время на официальном сайте посольства США в качестве временного поверенного в делах указан Дэниел Бишоф. Он занимает должность заместителя главы миссии американского посольства в Киеве с сентября 2025 года.

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