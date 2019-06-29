Не нужен Зидану: Лунин может заменить трансферную цель Ромы

Голкипер может покинуть "Реал".

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Бетисе".

Об этом сообщило издание Eldesmarque.

По информации источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не нуждается в украинском голкипере и не планирует делать его вторым вратарем команды.

"Бетису" нужна замена голкиперу Пау Лопесу, который в ближайшее время может перейти в итальянскую "Рому".

Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.

УНИАН также сообщал о том, что вслед за подписанием Эдена Азара "Реал" готовит еще один звездный трансфер.