Не нужен Зидану: Лунин может заменить трансферную цель Ромы
14:33, 29 июня 2019Футбол
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Голкипер может покинуть "Реал".
Лунин может не получить шанс в "Реале" / фото: MARCA
Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Бетисе".
Об этом сообщило издание Eldesmarque.
По информации источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не нуждается в украинском голкипере и не планирует делать его вторым вратарем команды.
"Бетису" нужна замена голкиперу Пау Лопесу, который в ближайшее время может перейти в итальянскую "Рому".
Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.
УНИАН также сообщал о том, что вслед за подписанием Эдена Азара "Реал" готовит еще один звездный трансфер.
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