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Не нужен Зидану: Лунин может заменить трансферную цель Ромы

14:33, 29 июня 2019
Футбол
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Лунин может не получить шанс в "Реале" / фото: MARCA

Об этом сообщило издание Eldesmarque.

По информации источника, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не нуждается в украинском голкипере и не планирует делать его вторым вратарем команды.

"Бетису" нужна замена голкиперу Пау Лопесу, который в ближайшее время может перейти в итальянскую "Рому".

Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.

УНИАН также сообщал о том, что вслед за подписанием Эдена Азара "Реал" готовит еще один звездный трансфер

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Теги: #футбол#Реал#трансферы#Андрей Лунин