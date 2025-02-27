На фоне низкой рождаемости, войны и эмиграции численность населения Украины стремительно сокращается.

Численность населения Украины стремительно сокращается, и это может оказать серьезное влияние на экономическое здоровье страны, политическую стабильность, этнический состав и способность вести войны в будущем, пишет The Washington Post.

По оценкам чиновников, сегодня население Украины, включая оккупированные Россией территории, составляет чуть менее 36 миллионов человек. В то же время эти цифры являются оценочными и могут быть намного ниже.

"Если демографические тенденции сохранятся, ожидается, что население Украины составит около 25 миллионов к середине века и всего 15 миллионов в 2100 году", - отмечает WP.

Видео дня

При этом даже до войны демографические показатели Украины были одними из худших в мире. В 2001 году в Украине было зарегистрировано в среднем 1,1 ребенка на женщину — значительно ниже "коэффициента замещения" в 2,1. В последующие годы цифры улучшились, но затем началась война.

"Уровень рождаемости упал ниже 1,0", — написал в июле на сайте агентства Фонд народонаселения ООН в Украине.

"Та часть населения, которая должна иметь детей, которая может иметь семью, значительно сократилась", — сказал Виталий Радько, специалист по репродукции в клинике репродуктивной медицины "Мать и дитя" в Киеве. Большое количество "женщин репродуктивного возраста" живет за пределами Украины, сказал он, а мужчины "умерли или воюют, или ранены, или уехали".

"Плюс, оставшаяся часть, некоторые находятся в стрессе, некоторые в экономической стагнации, в бедности. И не все хотят, могут или готовы завести семью сейчас", — сказал он.

Население в Украине

Ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун сказал, что всего на подконтрольных Украине территориях проживает около 29 миллионов человек.

При этом директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова заявляла, что даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения - это открыть границы для иммигрантов.

Вас также могут заинтересовать новости: