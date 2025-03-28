Зарплата военных зависит от многих факторов - мы назвали примерные суммы обеспечения в 2025 году.

В Украине есть выплаты военным, размер которых зависит от многих факторов - звания, рода войск, близости к фронту и других факторов. Денежное обеспечение состоит из двух частей - оклада и надбавок. Мы разобрались, сколько будет получать солдат в 2025 году и какие есть надбавки.

Какая заработная плата в ВСУ в 2025 году

Военнослужащие не заключают трудовой контракт с частью, поэтому на них не распространяется Трудовой кодекс. Их выплаты регулирует Закон "Про социальную и правовую защиту военнослужащих и их семей". Зарплата военных в 2025 году для служащих всех должностей станет выше, чем в начале полномасштабной войны.

Какой оклад у военных

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Первая часть зарплаты, оклад, зависит от звания и рода войск солдата. Чем выше должность, тем больше выплаты. Например, оклад рекрута (начальное звание) составит около 20 тысяч гривен, в отличие от 10 тысяч в 2022 году. Самые большие базовые оклады и командиров и их заместителей - от 50 до 60 тысяч гривен.

Какие есть надбавки у военных

Надбавки к зарплате могут меняться в зависимости от того, где военнослужащий несет службу.

Чем ближе к линии фронта служит солдат, тем больше боевые выплаты.Солдатам, которые выполняют задания согласно боевым приказам, платят 30 тысяч гривен надбавки к окладу. Столько же платят тем, кто разминирует территории. Военным, которые выполняют задания в штабах и командовании, управляют подразделениями, доплачивают 50 тысяч гривен.

Если военнослужащий находится на передовой, то получает доплату 70 тысяч гривен. А зарплата 100 тысяч гривен у военных начисляется тем, кто непосредственно берет участие в боевых действиях.

Подтверждением пребывания на фронте считаются записи в журнале боевых действий, рапорт командира или боевой приказ.

Таким образом, суммарная зарплата военных с окладом и надбавками может варьироваться от 20 до 200 тысяч гривен.

Как вычисляется зарплата военных по званиям

Зарплата военных в Украине зависит от звания - чем оно выше, тем больше получит солдат. Рассчитать примерную сумму поможет онлайн-калькулятор денежного довольствия. В нем нужно ввести звание, количество лет стажа место прохождения службы и т.д.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла законопроект №11407, по которому военный сам сможет определять, кто именно из родных получит выплаты в случае его пропажи без вести или пленения.

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