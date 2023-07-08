Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Поданная после появления законопроекта о постепенной отмене дубляжа иностранных фильмов на украинском языке петиция о сохранении озвучки собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Автор обращения просит главу государства пересмотреть соответствующий пункт законопроекта, подчеркивая, что прокат фильмов на языке оригинала гарантированно подтолкнет зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке.

"В Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния. Его отмена, пусть постепенно, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации", – говорится в тексте петиции.

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В петиции предлагается вместо "уничтожения" дубляжа предоставить зрителю возможность выбора, на каком языке смотреть фильмы. В частности, добавив сеансы и на языке оригинала с украинскими субтитрами, и с украинской озвучкой.

Отказ от украинского дубляжа - что стоит знать

В конце июня на сайте Верховной Рады появился законопроект "О применении английского языка", который, среди прочего, предлагает постепенный отказ от дубляжа иностранных фильмов на украинском языке.

Демонстрировать иностранные киноленты предлагается на языке оригинала с субтитрами. В 2025 году, согласно законопроекту, фильмов с субтитрами в прокате должно стать 50%, к 2026-му – 75%, а с 2027 года фильмов с дубляжем должно и вовсе не быть.

Эта норма в еще не принятом законе получила серьезный резонанс как среди представителей киносообщества, так и среди простых украинцев. Эксперты призывали не начинать реформу относительно роли английского языка со сферы культуры. Зрители выступили за сохранение украинского дубляжа. На сайте президента появились петиции о пересмотре законопроекта и с призывом отозвать его.

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