Также в ГПСУ рассказали, в каком случае им могут отказать в пересечении границы.

Накануне Правительство изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры. Одна из причин такого решения - избежать спекуляций относительно этой темы. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Министерство культуры в свое время сообщило, почему они приняли такое решение. Чтобы не способствовать этой категории граждан в пересечении границы в частности, чтобы избежать спекуляций относительно этой темы. И необходимостью нормировать эту норму непосредственно через правила пересечения государственной границы", - сказал Демченко.

Он отметил, что решением Правительства были внесены изменения в постановление №57 относительно правил пересечения границы гражданами Украины. И там появились отдельные пункты относительно деятелей культуры и представителей медиа.

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"Теперь есть четко расписанный алгоритм обращения в Минкульт о необходимости таких представителей выезда за пределы Украины, участия в различных мероприятиях. Как они должны подавать такие запросы, через кого. Какие сроки, чтобы Минкульт успело рассмотреть их и сделать письмо на администрацию ГПСУ о необходимости пересечения границы такой категории граждан", - добавил Демченко.

Спикер также рассказал, что именно будут требовать работники государственно-пограничной службы во время проверки работников культуры и медийщиков на границе. В частности, по словам Демченко, такие люди обязательно должны иметь письмо от Минкульта относительно лица с указанием, куда оно следует.

"Это также письмо от иностранного представительства - куда, или на какие мероприятия следует данный человек с переводом на украинский язык. И другое требование - это наличие военно-учетного документа с соответствующими отметками ТЦК. Это может быть просто обновление своих данных. И еще одно требование - это подтверждение цели поездки в пункте пропуска. Если наши инспекторы выяснят, что человек заявлялся на какое-то мероприятие за пределами Украины, а фактически его цель поездки совсем другая - ему может быть отказано в пересечении государственной границы Украины", - рассказал Демченко.

Правила пересечения границы для работников культуры и СМИ: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины предупредили, что правила выезда работников культуры и СМИ за границу во время военного положения будут изменены, чтобы предотвратить злоупотребления.

В сообщении отмечалось, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки. В связи с этим Минкульт разработал проект изменений в правила пересечения госграницы.

Поэтому с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостановило выдачу писем для выезда указанной категории лиц за пределы госграницы.

Накануне Правительство изменило порядок пересечения границы для работников культуры и СМИ. Отмечается, что максимальный срок пребывания таких лиц за рубежом составляет не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

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