Каждому человеку придется доказать цель поездки.

Недавно правительство Украины изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры и информационной сферы. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, к документам, необходимым для пересечения границы, добавилось письмо о подтверждении участия в конкретном мероприятии.

"6 марта вступили в силу изменения, касающиеся представителей медийной сферы и сферы культуры. И теперь четко прописан порядок подачи запроса и в Министерство культуры, если такие лица планируют выехать за пределы Украины для участия в каких-то мероприятиях. Собственно если говорить о самом пересечении границы, то наши инспекторы будут проверять письмо-ходатайство от Министерства культуры, которое должно поступить в администрацию Государственной пограничной службы относительно того или иного лица", - заявил Демченко в эфире телемарафона.

Кроме того, по его словам, должно быть обязательно приглашение от принимающей стороны, куда планируют ехать определенные лица, обязательно - военный учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования, паспортные документы, которые будут проверять пограничники непосредственно в пункте пропуска

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"Отдельное условие - подтверждение цели поездки. Если вдруг выяснится, что человек едет не на то мероприятие, куда его делегируют, то из-за неподтвержденной цели поездки может быть отказ. Добавилось из документов - письмо, которое должен иметь при себе человек, относительно участия в конкретном мероприятии", - отметил спикер ГПСУ.

Он не стал раскрывать всех деталей того, как именно будут проверять цель поездки, но отметил, что пограничники в таком случае могут контактировать с другими службами, направлениями относительно того, происходит ли определенное мероприятие, приглашали ли определенное лицо. Кроме того, каждого человека опросят, в частности о том, что он будет делать на соответствующем мероприятии и т.д., и потом будет приниматься окончательное решение о разрешении пересечения границы.

В Украине изменили правила выезда за границу для артистов и медийщиков - подробности

Напомним, Государственная пограничная служба Украины, со ссылкой на постановление Кабинета министров №244 от 4 марта 2025 года, предупредила, что о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые относятся к сфере культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Итак, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут выехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличии подтверждающих документов: письма Минкультуры и стратегических коммуникаций (МКСК) или Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы о деталях поездки; приглашение иностранной организации (с переводом на украинский); военно-учетного документа с соответствующими отметками ТРЦ и СП.

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