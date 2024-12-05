Процедура освобождения от уголовной ответственности довольно быстрая, уверяет начальник отдела Специализированной прокуратуры.

Военнослужащие, которые во время войны впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, могут без последствий для себя вернуться на службу. Начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Саиян Севак подробно объяснил, как происходит этот процесс.

"Подаются ходатайства в судебном порядке. Суд принимает решение о закрытии уголовного производства, а затем освобождение лица от ответственности. Таким образом, лицо-военнослужащий не несет уголовного наказания, не подвергается каким-либо уголовно-правовым юридическим последствиям", - отметил он.

Севак подчеркнул, что это касается только тех военнослужащих, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, и до 1 января 2025 года добровольно вернулись на военную службу.

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Относительно механизма возвращения он сообщил, что военнослужащий может обратиться в воинскую часть, где проходил военную службу, или же в другие воинские части, определенные в установленном порядке. Военнослужащий подает рапорт командованию, после этого командование воинской части издает приказ о восстановлении на военной службе, поэтому автоматически возобновляются выплаты и социальные гарантии.

"Процедура освобождения от уголовной ответственности довольно быстрая, занимает в среднем, сам процессуальный порядок, до недели. Одно, два судебных заседания - принимается решение о закрытии уголовного производства. Нет необходимости полного процедурного прохождения порядка судопроизводства, как в случае невозврата и получения последствий в виде наказания в виде лишения свободы", - сказал Севак.

Он напомнил, что был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СОЧ и дезертирства. Кроме того, 29 ноября вступил в силу закон о порядке возобновления прохождения военнослужащими военной службы, совершивших указанные виды уголовных правонарушений.

Согласно данным Севака, по состоянию на настоящее время более 8 тысяч военнослужащих добровольно вернулись на военную службу. Из них, если разграничить: более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождения от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону.

"То есть с 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих вернулись на военную службу через закон, который восстанавливает социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение", - акцентировал Севак.

Возвращение дезертиров и СОЧников

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в Офисе Генпрокурора информировали, что с ходатайствами о восстановлении на военной службе обратились почти 4 тыс военнослужащих, половина из них судами удовлетворена и военнослужащие вернулись в войска и продолжают проходить службу. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах.

Вопрос возможности возвращения в войска военнослужащих, которые стали на путь исправления, решен Законом Украины № 3902-IX "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно совершенствования уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения", который вступил в силу 7 сентября 2024 года.

Этот Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, с возможностью выбора воинской части для дальнейшего прохождения службы.

Также 21 ноября 2024 года принят Закон Украины №4087-IX "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно условий продолжения военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих".

Этим Законом предусмотрено возобновление денежного обеспечения и других социальных гарантий военнослужащим, военная служба которым была приостановлена, в связи с самовольным оставлением воинской части или места службы, и которые не позднее 1 января 2025 года добровольно прибудут в воинские части для выполнения своего конституционного долга. Начисления будут восстановлены с момента возвращения на службу.

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отмечал, что принятые изменения в законодательство Украины относительно СОЧ (самовольное оставление воинской части) не останавливают автоматически начатые судебные следственно-процессуальные действия.

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