Военнослужащие, которые во время войны впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, могут без последствий для себя вернуться на службу. Начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Саиян Севак подробно объяснил, как происходит этот процесс.
"Подаются ходатайства в судебном порядке. Суд принимает решение о закрытии уголовного производства, а затем освобождение лица от ответственности. Таким образом, лицо-военнослужащий не несет уголовного наказания, не подвергается каким-либо уголовно-правовым юридическим последствиям", - отметил он.
Севак подчеркнул, что это касается только тех военнослужащих, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, и до 1 января 2025 года добровольно вернулись на военную службу.
Относительно механизма возвращения он сообщил, что военнослужащий может обратиться в воинскую часть, где проходил военную службу, или же в другие воинские части, определенные в установленном порядке. Военнослужащий подает рапорт командованию, после этого командование воинской части издает приказ о восстановлении на военной службе, поэтому автоматически возобновляются выплаты и социальные гарантии.
"Процедура освобождения от уголовной ответственности довольно быстрая, занимает в среднем, сам процессуальный порядок, до недели. Одно, два судебных заседания - принимается решение о закрытии уголовного производства. Нет необходимости полного процедурного прохождения порядка судопроизводства, как в случае невозврата и получения последствий в виде наказания в виде лишения свободы", - сказал Севак.
Он напомнил, что был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СОЧ и дезертирства. Кроме того, 29 ноября вступил в силу закон о порядке возобновления прохождения военнослужащими военной службы, совершивших указанные виды уголовных правонарушений.
Согласно данным Севака, по состоянию на настоящее время более 8 тысяч военнослужащих добровольно вернулись на военную службу. Из них, если разграничить: более 5 тысяч военнослужащих возвращено в порядке закона освобождения от уголовной ответственности и более 3 тысяч по второму закону.
"То есть с 29 ноября более 3 тысяч военнослужащих вернулись на военную службу через закон, который восстанавливает социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение", - акцентировал Севак.
Возвращение дезертиров и СОЧников
Как сообщал УНИАН, 2 декабря в Офисе Генпрокурора информировали, что с ходатайствами о восстановлении на военной службе обратились почти 4 тыс военнослужащих, половина из них судами удовлетворена и военнослужащие вернулись в войска и продолжают проходить службу. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах.
Вопрос возможности возвращения в войска военнослужащих, которые стали на путь исправления, решен Законом Украины № 3902-IX "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно совершенствования уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения", который вступил в силу 7 сентября 2024 года.
Этот Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство, с возможностью выбора воинской части для дальнейшего прохождения службы.
Также 21 ноября 2024 года принят Закон Украины №4087-IX "О внесении изменения в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно условий продолжения военной службы во время действия военного положения отдельным категориям военнослужащих".
Этим Законом предусмотрено возобновление денежного обеспечения и других социальных гарантий военнослужащим, военная служба которым была приостановлена, в связи с самовольным оставлением воинской части или места службы, и которые не позднее 1 января 2025 года добровольно прибудут в воинские части для выполнения своего конституционного долга. Начисления будут восстановлены с момента возвращения на службу.
Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отмечал, что принятые изменения в законодательство Украины относительно СОЧ (самовольное оставление воинской части) не останавливают автоматически начатые судебные следственно-процессуальные действия.