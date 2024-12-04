После возвращения военнослужащего уголовное дело не закрывается автоматически.

Принятые изменения в законодательство Украины относительно СОЧ (самовольное оставление воинской части) не останавливают начатые судебные следственно-процессуальные действия.

На этом отметил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Радио Свобода.

Нардеп объяснил новые детали закона о возвращении военнослужащих в воинские части с СОЧ до 1 января 2025г.

Видео дня

По его словам, есть много военных, которые захотели вернуться после СЗВ, но командиры не могли их привлекать к выполнению боевых задач. Этот закон решил эту проблему.

"Военнослужащий по собственному желанию вернулся в свою воинскую часть после того, как по каким-то причинам ушел в СОЧ. Но командир не мог права применять его для выполнения каких-то задач и не мог начислять ему денежное обеспечение. Здесь была проблема. Этим законом один раз до соответствующей даты разрешается военнослужащим вернуться в воинскую часть, в военное формирование, а командиру разрешается применить таких военных на боевых распоряжениях и начислять денежное обеспечение", - отметил Федиенко.

Но подчеркнул, что при этом судебный процесс над таким военнослужащим продолжается дальше до вынесения обвинительного или оправдательного приговора. Закон не закрывает автоматически уголовные производства в отношении тех военнослужащих, которые решили добровольно вернуться до 1 января.

"Судебный процесс никто не отменял. Суд, Уголовный Кодекс - это одна история, а применение военнослужащего командиром - это отдельная история. Этот закон никоим образом не вносит изменения в Уголовный кодекс Украины, где четко определены статьи о самовольном оставлении воинской части или дезертирстве. Если суд определяет, что СОЧ, то это может быть административная ответственность в виде штрафа, а если дезертирство - это будет уголовная ответственность", - отметил нардеп.

В то же время, по словам Федиенко, скорее всего при вынесении решения суда будет приниматься во внимание добровольное возвращение военнослужащего в ВЧ, признание им своей вины. А значит могут быть оправдательные приговоры и может даже прекращение, закрытие соответствующих производств.

Закон о СОЧ - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада Украины приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он направлен на тех, кто впервые ушел в СОЧ или дезертировал.

28 ноября стало известно, что Президент Владимир Зеленский подписал этот закон (регистрационный №12095) - О внесении изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Ранее нардеп Александр Федиенко информировал, что идея принадлежит Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: