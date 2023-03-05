Военные правозащитники говорят: врачей ВЛК в нашей стране очень мало, потому что штат рассчитан на мирное время.

Медиков военно-врачебной комиссии в Украине не во всех регионах хватает, поэтому бойцам, чтобы получить компенсацию, продлить лечение, пойти в запас, необходимо выстоять несколько недель.

Как говорится в сюжете ТСН, не все военные, особенно с тяжелыми ранениями, контузиями и на протезах могут высидеть очередь к врачам ВЛК.

Бойцы рассказывают, что поход на комиссию, например, в Ивано-Франковской области, превращается в настоящий ад. "Это уже 4-й день здесь. Не могу попасть. Врач принимает только 3 дня, трижды в неделю и очереди очень большие", — жалуется военный.

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Во Львове в одной из военных поликлиник была похожая ситуация, там были сумасшедшие очереди. Здесь само помещение было в ужасном состоянии, сейчас здесь идет ремонт, а очереди "растворились". Ситуацию разрешила огласка - тогда вмешался Офис омбудсмена и волонтеры, появилась е-очередь, а у врачей - компьютеры.

Военные правозащитники бьют тревогу: врачей ВЛК в нашей стране очень мало, потому что штат рассчитан на мирное время. Еще одна проблема - отсутствие е-очереди, бумаги медики заполняют вручную. В то же время гражданские учреждения здравоохранения не дают необходимые заключения военным и отправляют их на переподтверждение на ВЛК.

Сейчас специальная межведомственная комиссия работает над реформой ВЛК, она обещает, что в будущем "справки будут ходить за военными, а не военные за ними". Первые изменения раненым бойцам в Минобороны обещают уже в ближайшие два месяца.

В Украине упростят прохождение военными ВЛК

Кабмин работает над автоматизацией и диджитализацией всех процессов в рамках прохождение бойцами военно-врачебных комиссий.

"Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления из процесса прохождения военно-врачебных комиссий", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время совещания экспертная группа представила свои наработки для решения проблем в этой сфере. Основная цель - автоматизация и диджитализация всех процессов.

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