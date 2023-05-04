Языковой омбудсмен просит Верховную Раду унифицировать паспортные документы, чтобы они не содержали информацию на русском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь просит Верховную Раду устранить паспорта старого образца с информацией о гражданах на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Мы просим внести изменения в положении о паспорте гражданина Украины, которыми предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке согласно ч. 1 ст. 8 языкового закона", - сказал Креминь.

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Он напомнил, что по состоянию на сейчас в Украине одновременно существуют два бланка паспортов: паспорта старого образца в синей обложке (в этих документах информация о гражданине, прописка и место выдачи документа записаны как на государственном, так и не на государственном языке) и биометрические паспорта.

"Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - заявил Кремень.

Паспорта в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2022 года правительство приняло постановление об упрощении порядка оформления паспортных документов во время военного положения. Расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности во время получения паспорта по достижении 18 лет.

Также Кабмин урегулировал вопрос использования документов, удостоверяющих личность, срок действия которых истек в период военного положения. Такие документы будут действительными и будут подлежать обязательному обмену в течение 30 дней с момента отмены в Украине военного положения.

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