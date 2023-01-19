В случае принятия нового закона органы власти, предприятия независимо от форм собственности, будут обязаны вести деятельность на киргизском языке.

Парламент Кыргызстана принял в первом чтении законопроект о государственном языке. Он направлен на установление правовых основ применения государственного языка и осуществления языковой политики.

Об этом сообщает "Азаттык Уналгысы". В первом чтении документ поддержали 75 из 88 зарегистрированных депутатов местного парламента, один проголосовал против.

Новая редакция конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики" была вынесена на общественное обсуждение осенью прошлого года.

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В случае принятия нового закона государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, будут обязаны вести свою деятельность на кыргызском языке.

В частности, законопроект предусматривает, что подготовка и проведение выборов, референдумов, ведения судопроизводства, деятельности правоохранительных органов, заключение международных договоров, написание нормативных актов, документооборот должен осуществляться на кыргызском языке. Также на кыргызском языке должны писаться названия предприятий и государственных учреждений, товарных знаков, собственные географические названия.

Издание напоминает, что 23 сентября 1989 года в Кыргызстане приняли закон о государственном языке. Сейчас кыргызский язык является государственным, а русский - официальным. Гражданское общество критикует то, что кыргызскому языку в стране не уделяется много внимания, документооборот в учреждениях и на предприятиях ведется преимущественно на русском языке, встречи происходят на русском.

Во время обсуждения законопроекта депутаты отметили необходимость создания методики, направленной на легкое и эффективное изучение кыргызского языка.

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