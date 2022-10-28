Также расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности во время получения паспорта по достижении 18 лет.

Правительство упростило порядок оформления паспортных документов во время военного положения.

Об этом сообщает в Telegram Министерство внутренних дел.

Отмечается, что сегодня правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

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В МВД отмечают, что принятыми изменениями регулируются вопросы, которые значительно упрощают порядок оформления паспортных документов во время военного положения, в частности, предусмотрена возможность: оформления заграничными дипломатическими учреждениями паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку на основании обращения только одного из родителей; формирование е-паспорта гражданина Украины, е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, которые не смогли получить изготовленный документ из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий. Также предусмотрена возможность завершения процедуры оформления документов территориальным подразделением ДМС, который не осуществлял прием заявлений; пересылка изготовленных документов для их выдачи от одного территориального подразделения ГМС в другой в пределах Украины, а также за границу; получение изготовленного заграничного паспорта ребенка другим лицом, которую будут определять родители или другие законные представители.

В МВД отмечают, что расширен круг свидетелей, которые участвуют в процедуре установления личности при получении паспорта после достижения 18 лет, и предоставлена возможность осуществлять ее в режиме видеоконференцсвязи (в случае невозможности членам семьи присутствовать лично).

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

Документы в Украине во время войны

В Украине паспорта с законченным в период военного положения сроком действия будут действительными. Такие документы будут подлежать обязательному обмену в течение 30 дней с момента отмены в Украине военного положения.

С 1 ноября возрастет стоимость срочного оформления внутреннего паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.