Такие документы будут подлежать обязательному обмену в течение 30 дней с момента отмены в Украине военного положения.

Кабинет министров урегулировал вопрос использование документов, удостоверяющих личность, срок действия которых истек в период военного положения.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"На период действия военного положения паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта граждан Украины образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25-ти или 45-тилетнего возраста (если срок вклеивания фотокарточки наступил в период военного положения), являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. Также вышеупомянутые документы будут подлежать обязательному обмену в течение 30 дней с момента прекращения или отмены в Украине военного положения", – поясняется в сообщении.

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Также в правительстве сообщили о возможности въезда и законного пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, кроме граждан РФ, на основании вида на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек или которые подлежат обмену после 24 февраля 2022 года.

"Указанная норма будет действовать во время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены", – отметили в правительстве.

По данным властей, в Украине из-за войны более 7 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Из них более миллиона – дети.

Украинские паспорта

Гражданам Украины, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и зарубежный.

18 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении экзамена по основам Конституции, истории Украины и на уровень владения государственным языком для получения украинского гражданства.

А 19 октября стало известно, что в Украине с 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления внутреннего паспорта, загранпаспорта, проездного документа беженца и еще ряда документов.

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