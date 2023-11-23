Его по неосторожности застрелил одноклассник, когда перезаряжал пневматическую винтовку. Занятие проходило в коридоре лицея.

В Ивано-Франковской области полиция задержала учителя лицея, где вчера во время занятия по стрельбе погиб 14-летний школьник. Об этом сообщает местная полиция.

По данным следствия, в помещении лицея согласно расписанию проводилось кружковое занятие по стрельбе по мишеням из пневматической винтовки. Однако требования и меры безопасности были нарушены – практические стрельбы проходили в коридоре общего пользования.

"Во время этого занятия ученик 9-го класса, 15-летний подросток, при перезарядке пневматической винтовки по неосторожности произвел выстрел в другого ученика. Пуля калибра 4,5 мм попала в область грудной клетки. От полученной травмы 14-летний парень скончался до приезда скорой помощи. На момент происшествия, учитель присутствовал в коридоре, где проходили стрельбы", - говорится в сообщении.

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60-летнего учителя, жителя г. Надворная, задержали. Во время обыска по месту его жительства изъята пневматическая винтовка.

Начато два уголовных производства - по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности), а также ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Гибель школьника на занятии по стрельбе на Франковщине: что известно

В Ивано-Франковской области на занятии по стрельбе из пневматической винтовки застрелили ученика 9-го класса. Трагедия произошла 22 ноября в помещении одного из лицеев Надворнянского района.

Ученик получил ранение в область грудной клетки. От полученной травмы он скончался до приезда скорой помощи.

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