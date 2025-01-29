Военный отметил, что определенный процент молодежи хочет вступить в ряды ВСУ сразу после достижения совершеннолетия.

В ряды украинской армии уже присоединяются добровольцы 2007 года рождения, которые только достигли совершеннолетия.

Об этом заявил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. Военный отметил, что этот факт "печально признавать".

"Печально признавать, но в армию уже приходят добровольцы 2007 года рождения", - написал "Осман".

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Мобилизация молодежи в Украине - главные новости

Западные страны давят на украинскую власть относительно необходимости снижения мобилизационного возраста. В частности, недавно советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявлял, что предельным пределом должен быть возраст 18 лет. Он отмечал, что такое решение сможет способствовать стабилизации ситуации на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что мобилизация большего количества людей приведет только к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия. Он добавил, что считает "нечестным", когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и ставит Украине требование мобилизовать более молодых людей.

Как сообщалось, ранее в интервью УНИАН Федор Вениславский, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал, что в парламенте на сегодня нет законопроекта, который бы предусматривал инициативу по приобщению к армии молодых людей в возрасте 18-25 лет, которые сейчас не подпадают под мобилизацию.

В то же время, по его словам, есть наработки в комитете о дополнительных стимулах и поощрениях, в том числе и финансовых, но "все упирается в нехватку бюджетных средств".

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