Новый документ Ватикана представляет собой обширное изложение взглядов церкви на человеческое достоинство.

Ватикан под руководством Папы Франциска, который недавно призвал к миру в Украине и Газе, обнародовал новый документ, освещающий отношение к операциям по изменению пола и суррогатному материнству, называя их оскорблением человеческого достоинства, пишет The New Yourk Times.

Согласно этому документу, пол, данный при рождении, является "неотъемлемым даром" от Бога, и любые попытки изменить его могут подвергнуть риску достоинство человека.

В документе подчеркивается, что стремление к "личному самоопределению", как предлагает гендерная теория, ведет к риску, когда человек человек может поддаться извечному искушению сотворить из себя Бога.

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Кроме того, католическая церковь выразила свое неодобрение суррогатному материнству, утверждая, что это превращает ребенка в инструмент, подчиненный желаниям и выгодам других людей, независимо от того, принуждена ли женщина к суррогатному материнству или соглашается на это добровольно.

Документ, уточняет NYT, был задуман, как обширное изложение взглядов церкви на человеческое достоинство. В нём затрагиваются не только гендерная проблематика и суррогатное материнство, но также вопросы эксплуатации бедных, мигрантов, женщин и уязвимых слоев общества.

Издание уточняет, что документ, вероятно, вызовет беспокойство среди защитников прав ЛГБТ в церкви, опасающихся его использования для осуждения трансгендерных людей, несмотря на предостережения о "несправедливой дискриминации" в отношении ЛГБТ-сообщества, особенно в странах, где они подвергаются криминализации, заключению, насилию или даже смертной казни.

Заявления Папы Римского о "белом флаге"

В начале марта в ходе интервью с журналистами Папа Франциск высказал мнение о том, что в контексте российско-украинского конфликта проигрывающая сторона, должна проявить мужество для признания своего поражения и начала переговоров.

Эти заявления спровоцировали волну недовольства не только в Украине, но и в странах Запада, где даже католические епископы запросили пояснения от Папы.

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