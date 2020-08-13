В Днепропетровской области лоб в лоб столкнулись катера: пострадавшие обвинили экс-нардепа

По словам свидетелей, увидев, что есть пострадавшие, которые находятся без сознания, экс-нардеп, не оказав никакой помощи пострадавшим, скрылся с места аварии.

Столкновение двух катеров на реке Самара в Новомосковске произошло вечером 8 августа. На огромной скорости катер протаранил соседнее плавсредство и скрылся с места происшествия, не попытавшись помочь людям.

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Свидетели и пострадавшая сторона утверждают, что за штурвалом находился бывший народный депутат-регионал Андрей Шипко, также известный общественности как заместитель директора Национального института рака. В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL потерпевшая сторона рассказала подробности произошедшего.

В этот день, около 19:00, катер Campion Allante гос. номер УДД-580К на огромной скорости налетел на плавсредство, которое двигалось во встречном направлении, в результате чего пострадало шесть человек, двое из которых сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, а их катер получил повреждения и начал тонуть.

"Меня от удара выкинуло из катера. На место аварии начали подплывать другие люди на лодках, оказывать нам помощь. Я видел, что моя жена лежит в крови неподвижно", – рассказал подробности один из пострадавших.

По словам свидетелей, увидев, что есть пострадавшие, которые находятся без сознания и не подают признаки жизни, экс-нардеп и по совместительству доктор медицинских наук, не оказав никакой помощи пострадавшим, скрылся с места аварии, оставив людей на тонущем катере. Именно свидетели запомнили номер катера и лицо человека, который им управлял, что и позволило следствию установить его личность.

В настоящее время пострадавшие женщины находятся в хирургическом отделении одной из больниц Днепра. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. У одной из женщин сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У второй пострадавшей – ушиб позвоночника и сломанные ребра. Обе пациентки, по словам врачей, останутся в медучреждении не менее месяца, после чего их ждет долгий процесс реабилитации. Остальные пассажиры протараненного катера получили более легкие травмы и от госпитализации отказались.

Правоохранительными органами было открыто уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса ("нарушение действующих на транспорте правил").

По информации, которую озвучили пострадавшие, прокуратурой уже собраны видеодоказательства совершения ДТП, допрошены свидетели, которые подтвердили, что катером-виновником аварии управлял именно экс-нардеп Андрей Шипко. Вместе с экс-нардепом в катере находились его брат Алексей, который уже 10 лет занимает должность генерального директора Государственного предприятия "Днепрстандартметрология", и племянник Степан.

"Мне удалось выяснить, что этот Андрей Шипко является заслуженным работником здравоохранения, доктором медицинских наук. И меня просто поразил его цинизм: человек, который в силу своей профессии обязан заниматься спасением жизни простых граждан нашей страны, бросил нас умирать посреди реки, – добавил пострадавший. – Если бы на помощь не пришли люди с других лодок, я не знаю, чем бы для нас закончилась эта авария".

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