Авария на Дунае: украинского капитана поместили под домашний арест

Мужчина может выходить из квартиры только с разрешением и должен носить электронный браслет.

Будапештский суд приказал освободить из-под стражи и вернуть под домашний арест украинского капитана круизного лайнера, который прошлой весной столкнулся с экскурсионным катером в центре Будапешта.

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Об этом заявил в понедельник спикер главной прокуратуры города, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Ференц Раб заявил, что решение суда противоречит позиции обвинения, добавив, однако, что прокуратура "пока исчерпала все свои процессуальные варианты".

Это означает, что украинский капитан Юрий К. (которому около 65 лет) может выходить из квартиры только с разрешением и должен носить электронное устройство.

Как сообщал УНИАН, 29 мая возле моста Маргит в Будапеште теплоход Viking Sigyn протаранил прогулочное судно Hableány, которое затонуло. На борту Hableány находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Живыми из воды достали семерых людей. Тело одной из жертв нашли в 29 км ниже по течению от места столкновения. 11 июня южнокорейские и венгерские спасатели подняли со дна Дуная судно Hableány.