По данным журналиста Дениса Казанцева, Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения некоего гранта.

В Польше СБУ, Служба внешней разведки Украины вместе с правоохранительными органами Польши провели многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС, во время которой задержали Кирилла Молчанова - "политэксперта" из пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Как сообщает пресс-служба СБУ, впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере.

"Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что фигурантом дела является "политический эксперт" из медийного пула предателя Медведчука. По данным следствия, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку. В частности, по их указанию он занимался дискредитацией Украины на международной арене, а также расшатывал внутреннюю ситуацию в странах-партнерах Украины.

Говорится, что в первый год широкомасштабной войны фигурант выехал в РФ, где стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Также он был частым гостем ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. По данным СБУ, только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах этого кремлевского пропагандиста, во время которых оправдывал вторжение РФ и распространял фейки о ситуации в нашей стране. В украинской спецслужбе рассказали:

"Кроме того, он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины. Еще одним важным направлением подрывной деятельности фигуранта были публичные призывы к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого псевдополитолог использовал свой телеграмм-канал, на котором регулярно "репостил" чат-боты российских спецслужб, собирающие разведданные о Силах обороны".

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что прокремлевский политолог накануне за нарушение правил пребывания депортирован из Республики Польша.

"Правоохранители установили его местонахождение и задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отметили в прокуратуре.

В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что речь идет о задержании Кирилла Молчана.

Сейчас событие живо обсуждают в социальных сетях, где также пишут, что попался Кирилл Молчанов, который в 2022 году сбежал в РФ и поддержал войну. Многие изначально посчитали, что сообщение - первоапрельская шутка.

По данным журналиста Дениса Казанцева, Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения некоего гранта.

"У вменяемого человека тут бы закрались сомнения, но поскольку Молчанов - сотрудник Медведчука, жадность пересилила здравый смысл, и он на полном серьезе поехал в Германию за деньгами. Да еще и через Польшу", - написал Казанцев в Facebook.

О задержании Молчанова также сообщают российские пропагандисты, которые называют его "правозащитником и политологом", которого арестовали в Польше и депортировали в Киев. Говорится, что Молчанов занимался системным "информированием" европарламентариев и депутатов Бундестага о "фактах нарушений прав человека", публично выступал на эти темы в эфирах различных СМИ, как блогер вел канал на Ютуб и других социальных сетях.

"Депутаты Бундестага в благодарность за его правозащитную деятельность пригласили Кирилла в Берлин для вручения премии и гранта, за системную работу в деле защиты прав человека...", - написал в Телеграм-канале Дмитрий Василец.

Он отмечает, что соратники Молчанова сейчас занимается поиском адвокатов.

Кирилл Молчанов - что о нем известно

Согласно открытым источникам, Кирилл Молчанов родился 19 сентября 1987 года в Киеве. В 2010 году окончил Киевский Национальный университет им. Т. Шевченко, специальность - политолог. Кандидат политических наук.

Активный участник медиа мероприятий "СОНАР-2050", целью которых является продвижение нарратива объединенного государства постсоветских республик. Частый гость на телеканалах Медведчука, где занимается критикой оппонентов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" и прозападных инициатив.

Перед парламентскими выборами 2019 года придумал теорию заговора, что "Народный фронт" и БПП через ЦИК пытаются дискредитировать выборы. Считает, что украинцев разъединяют язык, история и религия.

Как писал УНИАН, недавно заочное подозрение от СБУ получил кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Фигурант входит в медийный пул Путина и является одним из главных рупоров пропаганды Кремля, неоднократно призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием, призывал к полному захвату четырех регионов Украины и тому подобное.

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