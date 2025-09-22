Абсолютное большинство украинцев оптимистично оценивает как будущее Украины (76%), так и собственное (72%).

Украинцы считают победу в войне (62%) важнее семьи и собственного здоровья (53%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group.

"Когда респондентов попросили выбрать до трех важнейших ценностей из перечня, чаще всего обозначали победу Украины (62%), семью и близких (53%), собственное здоровье (34%), независимость украинского государства (26%), восстановление Украины (20%)", - говорится в исследовании.

Среди институтов украинцы выражают самое высокое доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% колеблются), местной (25%, еще 27% колеблются) и центральной (24%, еще 26% колеблются) власти.

Также опрос показал, что абсолютное большинство украинцев оптимистично оценивает как будущее Украины (76%), так и собственное (72%). Более 70% считают, что могут самостоятельно справиться с проблемами, которые у них возникают.

Кроме того, отмечается, что высоким является ощущение единства с другими украинцами, его выражают почти две трети респондентов.

"С местной общиной себя идентифицируют 53%. Несколько ниже оценка уровня солидарности и взаимопомощи (48%), справедливости (45%) в обществе и уверенность в том, что государство в кризисной ситуации примет правильное решение (44%)", - говорится в исследовании.

Опрос был проведен 20-22 июля среди 1000 респондентов. Формат выборки: случайная выборка мобильных телефонных номеров (население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95)

Результаты других опросов в Украине

Как сообщал УНИАН, другое исследование показало, что большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно.

Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев). Показатель среди тех, кто ожидает завершения в 2026 году - 63%, среди тех, кто ожидает в 2027 году и позже - 74%.

