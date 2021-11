Киевский районный суд Одессы стал призером европейской премии "Хрустальные весы правосудия" – 2021.

Киевский районный суд Одессы стал призером престижной европейской премии "Хрустальные весы правосудия" – 2021. Украина стала финалистом конкурса впервые. Помимо одесского суда в тройке лидеров – Министерство юстиции Франции и Государственная судебная администрация Дании.

Украинский суд получил почетную награду за проект "Общественный центр правосудия Одесской области". Он на базе Киевского райсуда Одессы работает на протяжении трех лет и предоставляет бесплатную правовую помощь.

По словам председателя Киевского райсуда Одессы Сергея Чванкина, за эти годы в центре правосудия помощь получили около 6 тысяч человек.

"Данная украинская платформа – это новая модель коммуникации общества с судами, госорганами и теми, кто предоставляет правовую помощь. Уже в декабре мы вместе с Министерством юстиции Франции и Государственной судебной администрацией Дании будем представлять свой проект на пленарном заседании Европейской комиссии по эффективности правосудия (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ) во французском Страсбурге. Для Украины это важный шаг на пути к реформированию всей судебной системы", – добавил председатель Киевского райсуда Одессы Сергей Чванкин.

Премия "Хрустальные весы правосудия" была основана в 2005 году Советом Европы. Ее цель – поиск и награждение инновационных судебных практик. В этом году финал мероприятия состоялся в Любляне.

Автор: Иван Бойко