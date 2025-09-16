Он говорит, что восхищается ею.

Украинский врач Евгений Комаровский поблагодарил российскую певицу Аллу Пугачеву за то, что она не поддерживает войну против Украины.

В разговоре с Алесей Бацман он сказал, что смотрел большое интервью с артисткой, поскольку очень хорошо относится к ней. Комаровский также признался, что завидует Бацман и Дмитрию Гордону за то, что они лично знакомы с певицей:

"Для меня Алла Пугачева - это бог. Я ее люблю. Она символ светлого, доброго. И того, как человек может сам себя сделать. Как она говорила о совести, которая не продается. Ну и главное, что приятно, когда люди, которых ты безумно любишь, доверяешь, уважаешь, полностью на 100% оправдывают [ожидания]".

Врач заявил, что предательство со стороны людей, которых искренне уважаешь, является большой трагедией. В качестве примера он привел певца и композитора Александра Розенбаума, который поддержал нападение на Украину.

"Спасибо ей, что она есть, и спасибо, что она никогда не подвела. Это очень важно, когда те, кого ты любишь, не подводят", - сказал он о Пугачевой.

Позиция Пугачевой по войне

Как известно, решение певицы уехать из России после начала полномасштабного вторжения в Украину было обусловлено не только политическими убеждениями, но и личными обстоятельствами, в частности преследованием ее семьи из-за антивоенной позиции ее мужа, Максима Галкина.

Она подчеркивала, что не могла оставаться в стране, где ее семья подвергалась травле и преследованиям:

"Я могу отказаться от всего, все пережить и все мимо ушей пропустить, но меня очень волнует вседозволенность в сторону нашей семьи", - говорила она заместителю главы администрации Путина в начале полномасштабной войны.

Также Пугачева выражала сочувствие как к украинцам, так и к россиянам, подчеркивая, что война приносит боль и страдания всем. Ее муж Максим Галкин имеет более четкую позицию и неоднократно осуждал обстрелы Украины.

