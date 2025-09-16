Причину смерти не уточняют.

На 90-м году жизни отошел в вечность актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд, который стал символом целой эпохи американского кино.

Как пишет The New York Times, он умер во вторник утром в своем доме в штате Юта, в горах вблизи Прово. О смерти сообщила Синди Бергер, глава PR-агентства Rogers & Cowan PMK, отметив, что Редфорд ушел из жизни во сне. Причина смерти не уточняется.

Роберт Редфорд - биография актера

Редфорд стал одной из самых ярких фигур Голливуда второй половины ХХ века. Он родился в Санта-Монике, Калифорния, в семье бухгалтера. В юности увлекался спортом и имел спортивную стипендию, однако оставил университет, решив посвятить себя искусству и театру. Сначала учился живописи в Европе, а затем изучал актерское мастерство в Нью-Йорке.

Мировую славу Редфорду принесли роли в кино в конце 1960-х годов. Его прорывом стала лента "Босиком по парку" (1967), но настоящим триумфом - вестерн "Буч Кэссиди и Санденс Кид" (1969), который закрепил за ним образ харизматичного героя. В 1970-х он снялся в ряде культовых фильмов: "Афера" (1973), "Три дня Кондора" (1975), "Вся президентская рать" (1976). Работал с Барброй Стрейзанд в романтической драме "Встреча двух сердец" (1973) и с Мерил Стрип в "Из Африки" (1985). Он долгие годы оставался ведущим романтическим и драматическим актером Голливуда.

Как режиссер, Редфорд получил признание благодаря ленте "Обычные люди" (1980), за которую получил "Оскар" в номинации "Лучшая режиссура". Он создавал фильмы с глубоким социальным подтекстом, избегая "облегченной" голливудской продукции.

Большим достижением Редфорда стало основание кинофестиваля "Сандэнс" в 1980-х годах. Именно он стал площадкой для развития независимого кино и открыл миру новое поколение режиссеров и актеров. Благодаря этому Редфорд получил репутацию не только актера, но и настоящего мецената киноиндустрии.

Кроме кинематографа, он активно занимался экологической и общественной деятельностью, выступал в защиту природы и поддерживал образовательные инициативы. При жизни был удостоен многочисленных наград, среди которых почетный "Оскар" за вклад в развитие кино (2002), премия "Золотой глобус" и другие награды.

В частной жизни Редфорд имел четырех детей от первого брака с Лолой Ван Вагенен, но пережил личную трагедию - смерть старшего сына Скотта в детстве. Несмотря на славу, он всегда пытался сохранить личное пространство и жил преимущественно в Юте, подальше от Голливуда.

