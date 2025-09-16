В повседневной жизни певец выбирает спокойные цвета.

Британский певец и актер Гарри Стайлз, который давно утвердился как одна из главных икон стиля в мире шоу-бизнеса, снова вдохновляет на модные эксперименты.

Как пишет Who What Wear, музыкант демонстрирует безупречный вкус в повседневных луках, которые легко можно воспроизвести в собственном гардеробе. В последние дни Стайлса неоднократно видели вместе с актрисой Зои Кравиц. Пара появилась в нескольких гармоничных образах, которые только усилили слухи об их отношениях.

Один из самых обсуждаемых луков певца - небесно-голубые джинсы прямого кроя, слегка укороченный лонгслив, открывающий тату на талии, и классические лоферы. В другом выходе Стайлс выбрал белую футболку с длинным рукавом, заправленную в свободные плиссированные брюки, и дополнил образ минималистичными кроссовками.

Видео дня

Издание отмечает, что секрет его стиля в универсальных базовых вещах: простых футболках с длинным рукавом, обуви с лаконичным силуэтом, классических брюках и джинсах. На этих вещах можно построить "модную униформу", которую легко адаптировать под любое событие.

По данным издания, и Стайлс, и Кравиц отдают предпочтение бренду The Row, созданному сестрами Олсен, однако даже без дизайнерских вещей их стиль можно воспроизвести, делая ставку на минимализм и удобство.

Напомним, ранее эксперты показали на примере Кэти Холмс, как стильно сочетать джинсы и сапоги.

Вас также могут заинтересовать новости: