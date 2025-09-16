Эта страна входит в "Большую пятерку", которая больше всего финансирует конкурс.

Испания продолжает обсуждение темы бойкота "Евровидения-2026" и официально подтверждает, что откажется от участия в песенном конкурсе при условии допуска Израиля к соревнованиям.

Сегодня, 16 сентября, испанский национальный вещатель RTVE принял окончательное решение бойкотировать следующее "Евровидение", если Израиль примет в нем участие. Подобное заявление Испании оказывает большое давление на Европейский вещательный союз (EBU), ведь эта страна входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса.

Кроме Испании такой статус получили Великобритания, Германия, Италия и Франция благодаря тому, что они являются крупнейшими финансовыми донорами EBU, которая организует "Евровидение". Именно их взносы существенно влияют на бюджет конкурса.

Стоит отметить, что Испания далеко не единственная страна, которая размышляет над пропуском "Евровидения-2026". Дискуссию поднимали также вещатели Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии. Эти страны аргументировали свое решение действиями Израиля в Газе, которые повлекли гибель журналистов и ограничили доступ СМИ.

Окончательное решение относительно участия Израиля на песенном конкурсе в Австрии будет принято в декабре. Именно тогда состоится заседание Европейского вещательного союза.

Напомним, что в следующем году "Евровидение" будет праздновать юбилей - 70 лет с момента основания. Благодаря победе австрийца JJ с песней "Wasted Love" конкурс пройдет в Вене.

Недавно стало известно, кто будет музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026".

