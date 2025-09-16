Певица раскрыла детали воспитания ее детей.

Жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополя, Елена (прошлый сценический псевдоним Alyosha) поделилась деталями воспитания их детей. В частности певица призналась, балуют ли они своих детей и, дают ли карманные деньги.

В комментарии Люкс ФМ Елена Тополя поделилась, что они с мужем стараются давать деньги старшим сыновьям за выполнение определенных дел и обязанностей, связанных с домашним бытом или учебой:

"Нашим ребятам 9 и 12 лет, и они могут зарабатывать свои деньги, выполняя определенные задания. Это может касаться обучения, уборки дома".

Она добавила, что выбрала подобный метод воспитания, чтобы выработать у детей ценность к деньгам. Даже когда у них появляется желание купить что-то новое, то они должны собрать хотя бы половину необходимой суммы.

"Дети должны понимать, что деньги с неба не падают, их надо заработать. Мы можем приложить свои средства, чтобы приобрести, например, велосипед или новый телефон. Но не всю сумму. У детей должна быть минимум половина суммы", - рассказала Елена.

Вместе с тем артистка отметила, что не обделяет детей подарком и даже без повода может подарить им какую-то безделушку:

"Подарки, конечно, делаем. Если, например, уезжаю где-то на неделю и не вижу детей, то обязательно привожу с собой какие-то подарки, хотя бы что-то минимальное каждому из них. Мне от этого радость, ну и им".

Тополя подытожила, что не считает материальные вещи главным в воспитании детей. По ее мнению, самое важное - это быть рядом с ребенком и качественно проводить с ним время.

