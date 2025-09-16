Сейчас россияне не имеют возможности оставлять где-то свои войска, считает Дикий.

Россияне хоть и имеют более 700 тысяч личного состава в Украине, но им все равно надо усиление на фронте. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"При том, какие потери они сейчас несут и какие цели у них сейчас стоят, для них критически важно в ближайшие месяцы добавить Донбасс. В частности забрать эту последнюю крупную промышленную агломерацию - Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка", - сказал Дикий.

Поэтому, объясняет эксперт, после окончания военных учений в Беларуси Россия перебросит свой личный состав на войну в Украину.

Видео дня

"У тех войск, которые играют мышцами на границе с Европой - не много шансов остаться там и курить в Беларуси, ожидая, что возможно когда-то Путин начнет еще одну войну. Я думаю, что сразу после окончания учений они все сразу окажутся на фронте у нас. А если более точным, то на Донетчине", - добавил Дикий.

"Запад-2025": важные новости

Ранее обозреватель Bild Петер Тиде сообщил, что в учениях в Беларуси участвует около 30 тысяч военных. Он предполагал три возможных сценария, как Россия может использовать этот личный состав после учений.

В частности, по мнению эксперта, Россия может оставить эти войска в Беларуси для давления на Европу. Кроме того, Россия может попытаться атаковать Украину с северного направления. Третий сценарий, по мнению аналитика, заключается в том, что Россия может оставить свои войска неподалеку от Украины для отвлечения внимания и одновременно нанести удар в другом месте.

Вас также могут заинтересовать новости: