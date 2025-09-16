Исследователи изучили химическую структуру пигмента, чтобы понять, как он создает столь яркий оттенок.

Ученые определили происхождение синего цвета на одной из картин известного художника Джексона Поллока с помощью химических исследований. Об этом пишет CBS News.

Они впервые подтвердили, что абстрактный экспрессионист использовал яркий синтетический пигмент, известный как марганцевый синий.

Интересно, что "Номер 1А, 1948" демонстрирует классический стиль Поллока: краска капала и брызгала по холсту, создавая яркую, многоцветную работу. Художник даже придал картине индивидуальность, добавив отпечатки своих рук в верхней части.

Ширина картины, которая в настоящее время экспонируется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, составляет примерно 2,7 метра. Ранее ученые описали красные и желтые оттенки, разбрызганные по холсту, но источник насыщенного бирюзового цвета оказался неуловимым.

В новом исследовании ученые взяли соскобы синей краски и использовали лазеры для рассеивания света и измерения колебаний молекул краски. Это дало им уникальный химический "отпечаток" цвета, который они идентифицировали как марганцевый синий.

Анализ, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, является первым подтверждённым доказательством использования Поллоком именно этого синего цвета. Соавтор исследования Эдвард Соломон из Стэнфордского университета сказал:

"Очень интересно понять, откуда на молекулярном уровне берутся столь яркие цвета".

Важно, что пигмент марганцевый синий когда-то использовался художниками, а также для окрашивания цемента в бассейнах. К 1990-м годам его использование было прекращено из-за экологических проблем.

Раньше предполагалось, что бирюзовый цвет на картине действительно может быть именно этим цветом, но новое исследование подтверждает это, используя образцы с холста, заявил Джин Холл из Ратгерского университета, изучавший картины Поллока и не принимавший участия в открытии.

"Я практически убеждён, что это может быть марганцевый синий", - сказал Холл.

Исследователи также изучили химическую структуру пигмента, чтобы понять, как он создаёт такой яркий оттенок. Учёные изучают химический состав художественных материалов, чтобы сохранять старые картины и выявлять подделки. Они могут брать более точные образцы с картин Поллока, поскольку он часто наливал краску прямо на холст, а не смешивал её заранее на палитре.

Чтобы разгадать эту художественную загадку, ученые исследовали краску, используя различные научные инструменты - подобно тому, как Поллок чередовал свои собственные методы, капая краску палочкой или используя её прямо из банки.

Они называют эту работу "квинтэссенцией его техники живописи действия, где цветные нити, капли чёрного и лужицы белого сливаются в многослойную динамику, определяющую его стиль". Соавтор исследования Абед Хаддад, помощник реставратора Музея современного искусства отметил, что хотя работы художника могут показаться хаотичными, Поллок отверг такую ​​интерпретацию и считал свою работу методичной.

"Я действительно вижу много общего между тем, как мы работали, и тем, как Джексон Поллок работал над картиной", - сказал Хаддад.

Загадки картин

