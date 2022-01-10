Гость одного из популярных ночных клубов города заявил, что его выгнали после замечаний касательно исполнения российских песен.

Львовянин заявил, что охранники одного из местных ночных клубов выгнали его из заведения за проукраинскую позицию.

Видеообращение мужчины появилось в Facebook-аккаунте "Стражи Эспрессо".

По словам мужчины, он пришел в зал караоке клуба Split, что в центре Львова. Рядом сидела компания русскоязычных туристов, которые постоянно исполняли российские песни.

Мужчина утверждает, что перед тем, как исполнить украинскую песню он сделал небольшое вступление и напомнил гостям заведения, что Российская Федерация ведет войну с Украиной, оккупировала часть Донбасса и Крым. Именно поэтому исполнение российских песен он считает неуместным.

"На что один из столиков начал меня крыть матом, оскорблять, называть провокатором. Зашла охрана, сделала мне предупреждение - сказала, что, если я сделаю еще одно такое политическое заявление, то меня отсюда выгонят", - рассказывает мужчина.

После этого туристы продолжали демонстративно исполнять песни Григория Лепса. После завершения песни, львовянин еще раз подошел к компании.

Читайте такжеВ Мариуполе посетитель угрожал убить бармена из-за украинского языка – соцсети (видео)"Я еще раз подошел к их столику и сказал: "Может вы не знали, но Лепс поддерживает оккупацию Крыма". На что они снова начали меня оскорблять, крыть матом, ворвалась охрана и вывела меня из заведения", - рассказал львовянин.

Мужчина также напомнил, что в 2018 году Львовская областная рада наложила мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины. Именно поэтому он счел нужным сделать замечание туристам.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове для российского шоу на YouTube музыканты пели матерные песни на языке страны-агрессора. Однако долго не пропели - активисты быстро отреагировали, все закончилось массовой дракой.

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